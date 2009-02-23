Cуд не позволил депутатам замораживать себе зарплаты

Государственный суд Эстонии признал незаконным решение депутатов, отказавшихся от повышения собственных зарплат. Суд пришел к выводу, что законопроект, который был принят в конце 2008 года, не соответствует Конституции, сообщает Postimees.

Депутаты парламента Эстонии решили заморозить свои оклады до 2010 года, напоминает Лента.ру. Таким образом они намеревались продемонстрировать солидарность с народом в условиях экономического кризиса.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, со своей стороны, отказался подписывать законопроект, заявив, что он противоречит Конституции. Ильвес сослался на 75-ю статью основного закона, которая гласит, что изменения, касающиеся депутатских зарплат, вступают в силу только для парламента следующего созыва (то есть повышать или понижать собственную зарплату парламентарии не могут).

После того, как депутаты повторно приняли закон, не согласившись с мнением президента, Ильвес обжаловал его в Государственном суде.