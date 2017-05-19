В Иране завершилось голосование на президентских выборах, которое было продлено на 2 часа из-за высокой явки избирателей.

Как сообщает Крым.Реалии, главные претенденты – действующий президент Хасан Роугани, умеренный исламист, которого поддерживают реформаторы, и кандидат от консервативного лагеря Эбрагим Раиси, которого считают ставленником Корпуса стражей Исламской революции и сторонником жесткого курса в отношении Запада.

Предварительные результаты голосования должны объявить в воскресенье.

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Если никто из кандидатов не получит более 50% голосов, то на следующей неделе состоится второй тур выборов.

Нынешние выборы президента – 12-е в истории Ирана после свержения монархии в результате Исламской революции 1979 года.