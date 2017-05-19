В Иране сегодня проходят президентские выборы (фоторепортаж)

В Иране сегодня пройдут президентские выборы, на которых впервые за 36 лет действующий президент Ирана Хасан Рухани может не переизбраться на второй срок, передает ВВС.

Рухани внутри страны критикуют за подписание ядерной сделки с международным сообществом и плохое состояние экономики. Хотя сделка помогла частично снять санкции, а экономику довели до упадка его предшественники. Рухани пошел на непопулярные реформы. Определенных успехов он добился - рост ВВП страны в прошлом году составил, как минимум, 6%, а инфляция впервые за долгое время упала ниже 10%. Однако эффект от этого будет заметен только в будущем, а при Рухани ВВП Ирана обвалился на 69%.

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Соперником Рухани на выборах является Эбрахим Раиси - богослов и юрист, который в 80-е годы был одним из четырех судей, заседавших в так называемых «комиссиях смерти». Эти комиссии приговорили к казни более четырех тысяч политических заключенных. Впрочем, как отмечают эксперты, Рухани - тоже консерватор, хоть он и слывет умеренным, но при нем все также преследуют инакомыслящих. Ключевые решения по внешним и внутренним вопросам принимает не президент, а духовный лидер страны - аятолла Али Хаменеи.