Напоминание россиянам: в США планируют переименовать в честь Немцова улицу, где расположено посольство РФ

Комитет Сената США согласовал переименование улицы, на которой расположено дипломатическое представительство России, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что теперь оно будет находиться на улице Немцова. Назвать улицу хотят в честь убитого под стенами Кремля оппозиционного политика. Сенатор-республиканец Марко Рубио, который предложил переименование, пояснил, что хочет, чтобы новый адрес каждый раз напоминала россиянам, что запугивание и убийства оппозиционеров не останутся незамеченными.

Теперь это решение должна рассмотреть верхняя палата Конгресса США.