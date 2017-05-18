Напоминание россиянам: в США планируют переименовать в честь Немцова улицу, где расположено посольство РФ
14:54, 18 мая 2017Мир
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Решение уже утвердил комитет Сената США.
За переименование еще должна проголосовать Верхняя палата Конгресса США / скриншот
Комитет Сената США согласовал переименование улицы, на которой расположено дипломатическое представительство России, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что теперь оно будет находиться на улице Немцова. Назвать улицу хотят в честь убитого под стенами Кремля оппозиционного политика. Сенатор-республиканец Марко Рубио, который предложил переименование, пояснил, что хочет, чтобы новый адрес каждый раз напоминала россиянам, что запугивание и убийства оппозиционеров не останутся незамеченными.
Теперь это решение должна рассмотреть верхняя палата Конгресса США.
Комитет Сената США одобрил переименование улицы, на которой расположено диппредставительство Москвы
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