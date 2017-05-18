Напоминание россиянам: в США планируют переименовать в честь Немцова улицу, где расположено посольство РФ

14:54, 18 мая 2017
Мир
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Решение уже утвердил комитет Сената США.

За переименование еще должна проголосовать Верхняя палата Конгресса США / скриншот

Комитет Сената США согласовал переименование улицы, на которой расположено дипломатическое представительство России, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что теперь оно будет находиться на улице Немцова. Назвать улицу хотят в честь убитого под стенами Кремля оппозиционного политика. Сенатор-республиканец Марко Рубио, который предложил переименование, пояснил, что хочет, чтобы новый адрес каждый раз напоминала россиянам, что запугивание и убийства оппозиционеров не останутся незамеченными.

Теперь это решение должна рассмотреть верхняя палата Конгресса США.

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