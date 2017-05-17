Конгресс США потребовал от ФБР записи со встреч Трампа и экс-директора бюро Коми

Конгресс США потребовал от ФБР предоставить записи со встреч президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми после публикации New York Times. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В письме, направленном председателем комитета палаты представителей конгресса США по надзору и государственной реформе, республиканцем Джейсоном Чаффетсом, говорится, что необходимые документы должны быть предоставлены не позднее 24 мая.

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Чаффетс обратился в ФБР после публикации СМИ, где утверждалось, что Трамп просил Коми прекратить расследование связей своего экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

В заявлении конгресса говорится, что если такая записка действительно была, это ставит вопрос о том, не пытался ли Трамп повлиять или помешать расследованию ФБР в отношении Флинна.