NTY: Трамп просил Коми закрыть расследование против бывшего советника по нацбезопасности Флинна

Президент США Дональд Трамп просил директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование против бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. Об этом идет речь в служебной записке бывшего директора ФБР, сообщает The New York Times.

Читайте такжеВ Европе могут отказаться от предоставления разведданных США из-за Трампа - Associated Press

Издание пишет, что встреча Трампа с тогда еще директором ФБР Коми состоялась в феврале в Овальном кабинете. Тогда президент попросил Коми прекратить расследование в отношении своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

"Я надеюсь, вы сможете оставить это", — сказал, согласно записке, Трамп директору ФБР.

Существование такой просьбы, является четким доказательством того, что президент пытался непосредственно повлиять на расследование Минюста и ФБР о связях Трампа с Россией, пишет "Украинская правда".

Коми написал эту служебную записку сразу после указанной встречи, которая состоялась на следующий день после ухода Флинна в отставку. Коми распространил записку среди чиновников ФБР и приближенных соратников.

Как сообщает The Guardian, Белый дом заявил, что Трамп никогда не просил Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, в том числе и относительно Флинна. В Минюсте от комментариев отказались.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, который возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.