Об этом говорится в редакционной статье "Взгляд The Guardian на новую политику Европы: всё меняется", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Повсюду в Европе происходят перемены в политике, Франция стала недавним и, пожалуй, самым впечатляющим примером поиска новых лиц и платформ. Старые структуры, появившиеся на послевоенном политическом ландшафте континента, изживают себя и распадаются. Континент, который начал приспосабливаться к идее технологических и экономических изменений, считает, что он должен также готовиться к трансформации, с ярко выраженным политическим характером. Победа Эммануеля Макрона в минувшие выходные ознаменовала появление совершенно новой структуры на политической арене Франции. До сих пор в Европе можно было увидеть лишь предпосылки аналогичных событий. Возникает новая норма, в которой исчезают давние убеждения и четкие разделения на правых и левых. Избиратели хотят чего-то нового, того, что не вписывается в старые, неэффективные образцы – и не только экстремисты могут поддержать на это требование.

Хотя Макрон не совсем аутсайдер, как он любит себя изображать, наилучшим доказательством стала его "La République En Marche". Это самопровозглашенное движение "ни правых, ни левых", взлет которого стал просто молниеносным. Они стремятся объединить либеральные ценности в экономике (традиционная черта правых) с либеральными ценностями в социальных вопросах и вопросах идентичности (характерно для левых). Его успех во многом может зависеть от того, сможет ли он убедить Германию в том, что реорганизация управления еврозоной, через учреждение общего бюджета и министра финансов, возможна, если Франция введет структурные реформы, которые он запланировал. Ранние признаки говорят о том, что Берлин может быть сговорчивым, но очень осторожным; до немецких выборов в сентябре ничего известно не будет. Интересно, что Макрон показал себя союзником Яниса Варуфакиса, бывшего министра финансов Греции, который критиковал жесткий подход Германии. Варуфакис напомнил, что Макрон – один из немногих, кто "понимает, что то, что министры финансов еврозоны и тройка делают с нашим правительством и, что более важно, с нашим народом, наносит ущерб интересам Франции и Европейского союза".

То, что "La République En Marche" сегодня не смогли назвать полный список из 577 кандидатов перед решающими парламентскими выборами в следующем месяце, показывает, что все далеко не так гладко, но последствия французского голосования имеют очень важное значение, ведь они сломали всех противников Макрона. Хотя каждая страна имеет свою специфическую политическую культуру и контекст, но все же можно провести параллели. Левые из партии "Podemos" и правые из партии "Ciudadanos" в Испании бросают вызов укоренившимся социалистам и основным правым. В Греции подъем партии "Сириза" способствовал уходу партии "Pasok" после десятилетий чередования власти с правыми. В Нидерландах зеленые и центристская партия "D66" добились впечатляющих успехов в этом году. В Германии ультраправая "AfD", похоже, теряет популярность, частично из-за активизации социал-демократической партии.

После опасений по поводу непрекращающегося подъема крайних правых в Европе, наконец наступил момент, когда нужно обдумать инновационные подходы, которые успешно противостояли ксенофобной демагогии, способствовавшей подъему Трампа и, в некоторой степени, "брекситу". Мы должны помнить, что неспособность разрешить кризис в еврозоне стала ужасной ошибкой послевоенной Европы, это способствовало росту популизма. Глобализация стирает старые критерии. Защита национально-ориентированных систем социального обеспечения и прав трудящихся в мире, где производство и распространение цифровых технологий пересекают границы, требует нового мышления. Защита национальной культуры и самобытности, и в то же время открытость экономическим возможностям глобализации, делает поиск компромисса еще более сложным: открытость трудно разделить. Политический большой взрыв в Европе находится пока на ранних стадиях. И в нем больше возможностей для прогресса, чем кажется на первый взгляд.