Действия России нас беспокоят - замглавы НАТО

Об этом заявила замглавы НАТО Роуз Геттемюллер в своем эксклюзивном интервью для издания "Новое время".

"Действия России нас беспокоят. Она действительно наращивает военные мощности, но вопрос в том, с какой целью. Я не могу видеть, что происходит в голове людей, сидящих в Кремле. Конечно, увеличение армейских соединений у границ российских соседей — это проблема", - заявила она.

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Также она подчеркнула, что "реакция НАТО — оборонная, пропорциональная и соответствует международному праву" и призвала Россию также придерживаться этих принципов.

Кроме этого Геттемюллер высказалась на тему киберататак со стороны РФ.

"Они очень хорошо умеют делать свое дело, честно. За последние 40 лет Россия существенно нарастила свою киберэкспертизу. Если бы ее использовали в благих целях, а не как троллинг, было бы отлично. НАТО будет выстраивать свои кибермощности, совершенствуя технологии. В этой кибергонке сложно быть первым, ведь всегда сложнее защищаться, чем атаковать", - отметила она.

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