Сирийские повстанцы начали эвакуацию из Дамаска

Сирийские повстанцы и их семьи начали эвакуацию из одного из районов Дамаска и сирийский стал правительство ближе к полного контроля над столицей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Эвакуация началась через несколько дней после того, как Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и Турция, которая поддерживает повстанцев, договорились о создании "зон деэскалации", где власть и оппозиция прекратят боевые действия.

В понедельник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем отверг любую роль для Организации Объединенных Наций или международных сил в мониторинге зон.

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"Вооруженные люди, и члены их семей уже начали покидать район Барзе на 40 автобусах, следующих в Северную Сирию", - сообщило государственное телевидение Сирии.

Эвакуация продлится в течение пяти дней. Сколько именно людей должны выехать, точно не известно, но наблюдатели сообщают, что район оставят около 1500 человек, которые направятся в провинции Идлиб.