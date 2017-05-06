В Сирии вступил в силу меморандум о создании 4 "зон деэскалации"

В полночь субботы, 6 мая, в Сирии вступил в силу меморандум о создании «зон деэскалации», которые должны гарантировать безопасность мирных жителей.

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Только севернее Хомса в городе Теир Малла прогремел взрыв через полчаса после вступления в силу меморандума. По информации правозащитников, с позиций сирийской армии была выпущена ракета по подконтрольному повстанцам району.

Согласно меморандуму, в Сирии созданы четыре «зоны деэскалации». Самая большая из них расположена на севере Сирии и включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии вблизи границы с Иорданией.

Кроме того, вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Астане (Казахстан) Россия, Турция и Иран, которые являются посредниками на сирийских мирных переговорах, подписали меморандум о создании «зон безопасности» в Сирии.