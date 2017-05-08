Латвия заметила у своих границ три российских корабля

08:38, 08 мая 2017
Мир
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Российские военные корабли заплыли в екслюзивную экономическую зону Латвии.

У берегов Латвии замечены корабли РФ / korabli.eu

7 мая три российских военных корабля приблизились к латвийской границе. Об этом Национальные вооруженные силы страны сообщили на своей странице в Twitter.

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Так, у берегов Латвии были замечены российские судна Liven 551, "Серпухов" и "Моршанск".

Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля российские военные самолеты несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более чем два года.

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Теги: #Латвия#российские корабли