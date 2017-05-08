Латвия заметила у своих границ три российских корабля

7 мая три российских военных корабля приблизились к латвийской границе. Об этом Национальные вооруженные силы страны сообщили на своей странице в Twitter.

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Так, у берегов Латвии были замечены российские судна Liven 551, "Серпухов" и "Моршанск".

Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.

2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824. — NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017

1. LV ekskl. ekonom. zonā 4 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 07.05. identificēja Krievijas BS korvetes: — NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017

Как сообщал УНИАН, в конце апреля российские военные самолеты несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более чем два года.