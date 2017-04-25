Российские бомбардировщики Ту-95 "Медведь" совершили несколько пролетов вдоль Аляски

Российские военные самолеты на прошлой неделе несколько раз пролетели вдоль американского штата Аляска и территории Канады, побуждая североамериканские силы противовоздушной обороны следить за их маневрами впервые за более чем два года. Об этом Пентагон заявил 24 апреля, передает Радио Свобода.

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По данным оборонного ведомства США, бомбардировщики Ту-95 "Медведь" были обнаружены в международном воздушном пространстве трижды – дважды в районе Алеутских островов Аляски и один раз вблизи материковой Аляски и Канады. Эти облеты произошли 17, 18 и 20 апреля, дважды на перехват поднимались истребители.

Представитель Пентагона Джефф Дэвис сказал, что такие облеты не происходили у берегов Аляски на протяжении многих лет, возможно, потому, что бомбардировщики Ту-95 были на техническом обслуживании.

Как сообщал УНИАН, аналогичный инцидент произошел в ночь на понедельник, 17 апреля. Тогда на перехват двух российских бомбардировщиков поднялись два истребителя ВВС США.