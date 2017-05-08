Избранный президентом Франции Макрон выступил перед своими избирателями

Одержавший победу на президентских выборах во Франции Эмманюэль Макрон вечером в воскресенье, 7 мая, выступил перед своими сторонниками на площади у музея Лувр в Париже. Он поднялся на трибуну под звуки гимна Европы.

Как передает DW.com, политик поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил: "Наша задача огромна. Это потребует от нас создания, начиная с завтрашнего дня, реального сильного большинства. Это большинство должно провести изменения, на которые надеется страна и которых она заслуживает". Макрону предстоит сконцентрироваться на получении большинства в ходе парламентских выборов в июне этого года.

Политик пообещал служить Франции и быть верным принципам "свободы, равенства и братства". Макрон добавил, что сейчас стоит задача восстановить единство Европы, укрепить экономику и обеспечить безопасность граждан.

"За пять лет я сделаю все возможное, чтобы у людей больше не было никаких причин голосовать за экстремальные варианты", - сказал он. Эмманюэль Макрон призвал не освистывать сторонников Марин Ле Пен и отметил, что голосовавшие за нее "выражали чувства гнева, беспомощности, а иногда - убеждения".

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Согласно результатам двух опросов, партия "Вперед!" вместе с союзниками может выиграть и первый тур парламентских выборов, который состоится 11 июня 2017 года. Один из опросов показал, что за "Вперед!" или центристскую партию "Демократическое движение" могут проголосовать 26 процентов избирателей.

В поддержку на парламентских выборах ультраправого "Национального фронта" высказались 22 процента, столько же - за консервативную партию "Республиканцы" вместе с союзником, "Союзом демократов и независимых". Ультралевая партия "Неподчинившаяся Франция" набирает 13 процентов, а Социалистическая партия - 8 процентов. Результаты другого опроса отличаются от первого на один-два процента.

Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.