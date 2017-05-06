Пять лет спустя после столкновений: на Болотной площади в Москве задержали активистов

На Болотной площади в Москве задержали не менее семи активистов. Они стояли с плакатами в поддержку фигуранта так называемого "Болотного дела" Ивана Непомнящих, который содержится в колонии, передает Радио Свобода.

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Задержанные находятся в ОВД "Хамовники". Некоторые из них успели написать доверенность на защитников, которым полицейские не разрешают находиться в помещении ОВД.

Сегодня в Москве прошел митинг оппозиции. В нем участвовали около трех тысяч человек. Пять лет назад 6 мая, за день до инаугурации Владимира Путина, москвичи вышли на митинг на Болотной площади. Они выражали протест против фальсификаций на выборах. Акция переросла в массовые беспорядки. После столкновений с полицией более 30 человек были осуждены. Часть из них до сих пор не вышли на свободу.