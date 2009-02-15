Медведев начинает новый формат общения с россиянами

Российский президент Дмитрий Медведев начинает новый регулярный формат общения с россиянами.

Сегодня впервые в рамках еженедельной программы "Вести недели" он расскажет об антикризисных мерах правительства. Глава государства уже заявил, что власть должна откровенно и прямо рассказывать народу о реальном положении в стране и мерах, которые принимаются для борьбы с кризисом. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле, новый формат появился по инициативе президента, и встречи главы государства с ведущими основных российских телеканалов предполагается сделать регулярными. Первая беседа, которая выйдет в эфир сегодня, будет посвящена, в первую очередь, ответственности властей в период кризиса перед гражданами страны.

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