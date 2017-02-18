В США скончался известный актер, сыгравший в сериале "Твин Пикс"

11:30, 18 февраля 2017
Мир
1882

Сыгравший доктора Уилла Хейварда в сериале "Твин Пикс" актер Уоррен Фрост скончался в возрасте 91 года.

Уоррен Фрост умер / kinopoisk.ru

Он скончался в пятницу в своем доме в Миддлбэри в Вермонте после продолжительной болезни, передает АР.

Читайте такжеУмер джазовый певец Эл Джерро

Данную информацию уже подтвердил сын Фроста, при этом подробности о болезни он не раскрыл.

Карьера Фроста началась с ролей в телевизионных шоу "Закон Лос-Анджелеса", "Красавица и чудовище". Наибольшую известность он получил после съемок в сериале "Твин Пикс".

Ранее УНИАН сообщал, британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актер#Фрост