В США скончался известный актер, сыгравший в сериале "Твин Пикс"

Он скончался в пятницу в своем доме в Миддлбэри в Вермонте после продолжительной болезни, передает АР.

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Данную информацию уже подтвердил сын Фроста, при этом подробности о болезни он не раскрыл.

Карьера Фроста началась с ролей в телевизионных шоу "Закон Лос-Анджелеса", "Красавица и чудовище". Наибольшую известность он получил после съемок в сериале "Твин Пикс".

We are so very sorry to hear about the passing of Warren Frost. Heartbroken. pic.twitter.com/GfgKKK5sjl — Twin Peaks (@TwinPeaksArchve) February 18, 2017

Ранее УНИАН сообщал, британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет.