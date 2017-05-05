У Бейонсе заподозрили "синдром Трампа": губы певицы увеличились сами по себе, утверждает ее агент (фото, видео)

Представительница американской поп-звезды Бейонсе Иветт Ноэль-Шуре отвергла домыслы некоторых изданий об инъекциях силикона в губы дивы и заверила общественность, что они увеличились сами по себе из-за беременности.

Читайте такжеВ Лондоне раздали музыкальные награды Brit Awards-2017 (фоторепортаж)

"Что вы знаете о влиянии беременности на женский организм? Знаете ли вы, что вес набирается быстрее, кровообращение меняется и жидкости удерживаются в организме? Отсюда и набухание десен. Это иногда влияет на нашу способность говорить, жевать и на массу других вещей. Знаете?" - сказала агент в ответ на публикацию MediaTakeOut.

"Жертва, которую приносит наши лица и тела, - нечто крайне важное, поскольку мы приводим в этот мир прекрасных созданий, которые в один прекрасный день поборют вашу ненависть и злость", - заметила представительница поп-звезды.Ноэль-Шуре особо подчеркнула, что спекуляции MediaTakeOut вывели ее из себя.

По ее словам, она была не столь разгневана на хейтеров и желтые СМИ в период первой беременности ее подопечной, но теперь чаша ее терпения переполнилась, пишет Русская служба BBC.

Отметим, пользователи соцсетей заподозрили у агента поп-звезды синдром Трампа, проводя параллели историей советницы президента США, которая заявила, что журналисты неверно осветили его инаугурацию.

СМИ публиковали фото, на которых были видны пустые места перед Капитолием, пресс-секретарь Белого дома же утверждал, что инаугурация Трампа была самой популярной в истории и пустым местам есть другое объяснение. В ответ на обвинение пресс-секретаря во лжи советница Конуэй попыталась вступиться за него, сказав, что это не ложь, а «альтернативные факты».