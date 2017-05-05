Россия изменила правила пограничного контроля для авиарейсов из Беларуси

Все рейсы между Россией и Беларусью с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов, при этом Россия вводит пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Беларуси и улетающих туда, в отношении граждан третьих стран. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает РИА Новости.

"С 15 мая 2017 года все авиарейсы, выполняемые между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Российская сторона будет осуществлять пограничный контроль воздушных судов и пассажиров, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, в отношении граждан третьих стран", — заявил Рапота.

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Он отметил, что "пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет".

"Единственным изменением для граждан двух государств будет обязанность сохранять посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Республики Беларусь соответствующим авиарейсом для предъявления его по прибытии в Российскую Федерацию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", — добавил Рапота.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2017 года глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.

Приказ вступил в силу с 7 февраля 2017 года. Решение принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".