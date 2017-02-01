В Беларуси не знают, сообщала ли Россия об установлении пограничной зоны

Государственный пограничный комитет Беларуси пока не знает, сообщала ли РФ об установлении пограничной зоны в примыкающих с Беларусью областях – Смоленской, Брянской и Псоквской. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает ТАСС.

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"На данный момент я не имею информации о том, извещала ли российская сторона о своем решении. Поскольку подразделений органов пограничной службы на российском направлении у нас нет", - отметил официальный представитель пограничного ведомства.

Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.

Региональным пограничным управлением предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Приказ вступает в силу с 7 февраля 2017 года. Решение принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".