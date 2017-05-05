В Конгрессе США согласились на ужесточение санкций против КНДР

В США Палата представителей одобрила законопроект об ужесточении санкций против КНДР. Об этом пишет Reuters.

Как сообщает агентство, законопроект касается судостроительной отрасли Северной Кореи и компаний, которые ведут бизнес с изолированной экономикой.

За проект проголосовали 419 членов Палаты представителей. Как пишет издание, законопроект должен стать сигналом для Северной Кореи.

Читайте такжеВ КНДР рассказали о задержании американца за "попытку подорвать страну"

Теперь, согласно процедуре, меры должны быть рассмотрены в Сенате и направлены на подпись президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал УНИАН ранее, американские военные завершили развертывание противоракетного комплекса Thaad в Южной Корее.

Возможности пусковых установок и оборудования противоракетных систем THAAD перехватывать северокорейские ракеты пока являются ограниченными, заявили в Пентагоне. На приведение системы в полную боеспособность понадобится еще несколько месяцев.