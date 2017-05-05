Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми "сломать хребет врага"

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения армии на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море и заявил, что рассматривает план по нанесению удара по Южной Корее, передает «Ренхап» со ссылкой на Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК).

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После инспекции Ким Чен Ын призвал военнослужащих быть в состоянии полной боеготовности.

«Он (Ким Чен Ын) заявил, что элитные артиллерийские подразделение КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде», — сказано в сообщении ЦТАК.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела крупнейшие в истории артиллерийские учения.