В пригороде Мадрида произошел взрыв на химзаводе, есть пострадавшие (фото)

В пригороде испанской столицы Мадрид - Арганда-дель-Рей - на химическом заводе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Rappler.

Завод принадлежит компании Requimsa и занимается утилизацией опасных отходов и регенерацией растворителей.

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30 человек получили ранения, среди них - двое с ожогами и один с разбитым тазом. В районе, где располагается завод, эвакуировали школы.

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После взрывов над городом поднялся столб черного дыма, однако после исследования воздуха в районе инцидента, стало известно, что риска токсического отравления нет.

Напомним, 23 февраля в Узбекистане произошел взрыв на химическом заводе "Ферганаазот". Инцидент произошел при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе.