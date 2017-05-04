В пригороде Мадрида произошел взрыв на химзаводе, есть пострадавшие (фото)
30 человек получили ранения, среди них - двое с ожогами и один с разбитым тазом.
В пригороде испанской столицы Мадрид - Арганда-дель-Рей - на химическом заводе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Rappler.
Завод принадлежит компании Requimsa и занимается утилизацией опасных отходов и регенерацией растворителей.
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30 человек получили ранения, среди них - двое с ожогами и один с разбитым тазом. В районе, где располагается завод, эвакуировали школы.
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После взрывов над городом поднялся столб черного дыма, однако после исследования воздуха в районе инцидента, стало известно, что риска токсического отравления нет.
Напомним, 23 февраля в Узбекистане произошел взрыв на химическом заводе "Ферганаазот". Инцидент произошел при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе.