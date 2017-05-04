Ле Пен vs. Макрон: руководство к президентским выборам во Франции - The Washington Post

В эти выходные французские избиратели снова будут голосовать во втором туре выборов президента Франции. Об этом пишет Адам Тейлор в статье "Ле Пен vs. Макрон: руководство к президентским выборам во Франции", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

За выборами внимательно следят по всему миру по нескольким причинам. Марин Ле Пен – пожалуй, самая заметная фигура среди европейских крайне правых, она одна из двух претендентов на высший пост, но ее соперник, центрист Эммануэль Макрон, также демонстрирует значительный разрыв с прошлым.

Вот руководство WorldViews к большим выборам.

Что произойдет в воскресенье?

В воскресенье избиратели отправятся голосовать за следующего президента Франции. Участки будут открыты с 8 до 19 часов по местному времени (в некоторых районах голосование продлевается до 20 вечера). Результаты опросов будут опубликованы вскоре после этого, а окончательные результаты голосования ожидаются в течение нескольких часов. Какой бы кандидат не получил наибольшее число голосов, его инаугурация пройдет примерно через 10 дней.

Во втором туре выборов участвуют два кандидата:

Ле Пен, кандидат от "Национального фронта": известная фигура в гонке, как ожидается, она приведет партию, основанную ее отцом в 1972 году, к одному из лучших результатов на выборах. 48-летняя Ле Пен пыталась сдвинуть "Национальный фронт" с его крайне правой позиции, но она получила новую поддержку от молодых людей и женщин. Ее политика включает отмену валюты евро, введение основных ограничений на иммиграцию и свободное передвижение через границы.

Макрон и его движение "En Marche": на фоне того, что первоначально казалось поляризованным политическим ландшафтом, Макрон (бывший инвестиционный банкир, министр экономики, получивший образование в элитных школах) сумел стать голосом "радикального центризма". 39-летний политик надеется стать самым молодым президентом во французской истории, и он намерен сделать это без поддержки крупной партии. Избирателей, похоже, привлекает его умеренная риторика, планы по снижению налогов и расширению медицинского обслуживания, но критики утверждают, что его политика, возможно, не привлечет всех озлобленных избирателей на выборы.

Что говорят опросы?

Опросы показывают, что Макрон является явным фаворитом в сравнении с Ле Пен, он лидирует целых 20 процентов. Стоит отметить, что опросы были очень точными в первом туре голосования, что позволяет прогнозировать исход второго тура, который, как правило, легче поддается оценке.

Клэр Дюран, президент Всемирной ассоциации исследований общественного мнения и профессор Монреальского университета, сказала WorldViews в прошлом месяце, что результаты второго тура будут точными. "Они не ошибаются во втором туре", - сказала Дюран. "На самом деле, обычно голоса подсчитаны удивительно точно".

Однако, возможно, Ле Пен недооценивают. Примечательно, что левые избиратели не слишком активно поддерживают Макрона, несмотря на опасения относительно потенциального крайне правого президента.

Какие результаты были у кандидатов в первом туре?

В первом туре голосования, состоявшемся 23 апреля, участвовало 11 кандидатов.

На первом месте оказался Макрон, с 24,01% голосов, за ним Ле Пен, с 21,30%, Франсуа Фийон, правоцентристский республиканец с 20,01%, представитель левых Жан-Люк Меланшон с 19,58% и Бенуа Амон из Социалистической партии с 6,36%. Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50% голосов (что довольно обычно для Франции), Макрон и Ле Пен перешли во второй тур.

Анализ после голосования показал, что Макрон набрал больше голосов в городских районах, включая такие крупные города, как Париж, Бордо и Лион. Ле Пен больше всего поддерживали в сельских районах, в том числе на юге и северо-востоке, где деиндустриализация способствовала росту поддержки "Национального фронта".

Почему выборы в этом году так необычны?

В этом году ни одна из основных партий Франции – республиканцы и социалисты – не прошла второй тур голосования.

Это серьезная перемена. С тех пор, как в 1965 году была введена нынешняя система голосования, по крайней мере, одна из этих двух партий Франции участвовала во втором туре; обычно – даже обе. Частично это связано с некоторыми уникальными обстоятельствами в 2017 году. Республиканец Фийон запятнал репутацию обвинениями в коррупции, в то время как рекордная непопулярность Олланда существенно сократила и без того небольшие шансы социалиста Амона.

Тем не менее, это похоже на усиливающееся недовольство основными политическими партиями, которые можно увидеть и в других частях Европы.

Что произошло в последний раз, когда ультраправый кандидат зашел так далеко во Франции?

Отец Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен, неожиданно перешел во второй тур выборов в 2002 году, сбив с толку экспертов, которые давно ожидали, что он проиграет двум основным политическим партиям. Удивление и шок заставили избирателей всех направлений выступить во втором туре голосования против Ле Пена, что, в конечном счете, привело к самому большому поражению кандидата в истории французской Пятой Республики.

Но история, возможно, не повторится. Под руководством младшей Ле Пен партия заметно превзошла отца на региональных и европейских выборах.

Кроме того, в 2002 году разнообразный политический мир объединился в так называемый "Республиканский фронт" против старшего Ле Пена. Около 2 миллионов человек приняли участие в акциях протеста, а французские политики всех направлений попросили своих сторонников проголосовать за консервативного Жака Ширака. В этом году единого фронта нет; некоторые известные деятели, вроде Меланшона, не стали одобрять Макрона.

Что будет дальше?

Даже после того, как в воскресенье будут известны результаты, выборы на самом деле еще не закончатся. В июне также пройдут выборы во французский парламент – и это голосование также пройдет в два тура.

Во французской полупрезидентской системе парламентские выборы имеют большое значение. Несмотря на то, что президент Франции является главой государства, премьер-министр – глава правительства, и большая часть ежедневной работы по разработке политики происходит во французском парламенте, Национальном собрании. Как правило, президент и премьер-министр – это представители одной партии, но бывают исключения. Во Франции это называют "сожительство", и когда это происходило в прошлом, французские премьеры получали значительный контроль над процессом разработки политики.

Это особенно важно в этом году, так как ни Макрон, ни Ле Пен, вероятно, не получат значительной парламентской поддержки (сложнее всего будет Ле Пен, поскольку все основные партии пообещали не сотрудничать с ней). Конечным результатом может быть неопределенность, нестабильность или и то, и другое.