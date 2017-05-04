В Индонезии комодский дракон напал на туриста

На востоке Индонезии 50-летний турист из Сингапура пострадал от нападения комодского дракона. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Мужчина проигнорировал предупреждения и решил сфотографировать опасное пресмыкающееся крупным планом. В результате он получил сильный укус в ногу. По словам смотрителей национального парка Комодо, это первый такой инцидент за последние пять лет.

Вызванный военный катер доставил пострадавшего в ближайший медицинский центр.

"Комодские драконы не любят, когда их беспокоят во время еды. Турист, должно быть, подошел слишком близко", - сказал главный егерь национального парка Комодо в беседе с "Джакарта пост".

Как говорит смотритель, инцидент произошел за пределами зоны безопасности, рекомендованной для посещения – турист решил сэкономить на гостинице и гиде, остановившись у местных жителей.

Комодские драконы – крупнейшие ящерицы из семейства варанов – обитают на небольшой группе индонезийских островов. Некоторые особи достигают трех и более метров в длину и весят до центнера. Комодские вараны - довольно агрессивные животные, представляющие опасность для человека. Известны случаи нападения этих хищников на людей со смертельным исходом.

Отмечается, что кроме мощных челюстей, опасны ядовитые железы варана - при укусе токсины могут вызвать у жертвы шок, паралич и потерю сознания.