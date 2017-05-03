Шварценеггер "испортил" снимок туристам на фоне Эйфелевой башни (фото)

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер «испортил» фото туристам в Париже.

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Об этом сообщает BBC.

Группа путешественников из Таиланда позировала для снимка на фоне Эйфелевой башни. Оказавшийся рядом артист не смог устоять перед искушением попасть в кадр.

Шварценеггер был в темных очках, камуфляжной куртке и на велосипеде, так что туристы его не узнали.

Спустя некоторое время актер поблагодарил путешественников за то, что они позволили ему сфотографироваться с ними без приглашения.

По словам одного из туристов, сначала они действительно не узнали Шварценеггера, но их гид начал кричать «Арнольд», когда актер вместе с телохранителями поехал дальше, и тогда все поняли, кем был «фотобомбер».