"Иные": в России придумали запретить фрилансерам выезд за рубеж

Глава комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что граждан, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью (самозанятые), могут лишить возможности выезда за границу.

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По его словам, за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд обязательного медицинского страхования перечисляют региональные бюджеты, пишет "Российская газета".

Но есть «и иные категории граждан», куда и попадают самозанятые граждане.

«Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут», — рассказал он.

Рязанский подчеркнул, что так государство «будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства».

По словам сенатора, самозанятых граждан могут лишить и полноценной пенсии, если у них не будет стажа и необходимых для начисления «баллов».

«Тогда ждите, когда исполнится 65 лет, и тогда государство будет им платить минимальную пенсию по старости», — добавил он.