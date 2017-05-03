"Столкновение "Лимана" с плавучей овчарней": офицеры корабля-разведчика РФ были пьяны - СМИ (фото)

Стали известны новые подробности гибели у берегов Турции российского среднего разведывательного корабля «Лиман», потопленного 27 апреля скотовозом Youzarsif H, который следовал из Румынии под флагом Того.

Как сообщают источники "Думской", в момент происшествия офицерский состав «Лимана» был пьян.

"Алкогольные напитки со всеми употреблял даже вахтенный офицер, и на главном командном пункте идущего в «молоке» тумана корабля находились только неопытные матросы", - пишет издание.

Приближение грузового судна заметил на экране РЛС молодой радиометрист, но произошло это слишком поздно: плавучая овчарня была уже близко.

Тем не менее, он попытался проинформировать командование, однако то было в невменяемом состоянии и никак не отреагировало. Рулевой тоже ничего сделать не успел. В результате скотовоз въехал «Лиману» в борт. Вода хлынула в машинное отделение, и корабль начал тонуть. Российские моряки перебрались по трапу на борт Youzarsif H, после чего СРК ушел на дно.

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Сейчас россияне снимают с него какое-то оборудование. На месте, где затонул «Лиман», находится грузовое судно «Селигер» и спасательный буксир СБ-739. В дальнейшем корабль будет подорван на дне.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается специальная комиссия министерства обороны РФ и ФСБ. "Командира «Лимана» будут судить и, скорее всего, посадят", - отмечает издание.