Кандидат в президенты Франции получила €9 миллионов кредита за поддержку политики России в Украине - СМИ

Партия кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен "Национальный фронт" получила в 2014 году кредит в €9 млн в российском банке ПЧРБ в обмен на публичную поддержку политики России в Украине.

В отношении члена партии Жана-Люка Шафхаузера финансовая прокуратура Франции ведет предварительное расследование по факту получения гонорара за посреднические услуги, передает RNS со ссылкой на французский интернет-портал Mediapart.

По информации издания, специализирующегося на журналистских расследованиях, посредниками при получении кредита в ПЧРБ выступили евродепутат от "Нацфронта" Жан-Люк Шафхаузер и член Совета Федерации, спецпредставитель президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков. По данным Mediapart, 17 марта 2016 года Шафхаузер и Бабаков встречались в Женеве для обсуждения дальнейших планов по получению кредитов "Нацфронтом" в других российских банках.

Читайте такжеВо Франции подростки протестуют против Ле Пен и Макрона

Mediapart приводит фрагмент электронного письма Шафхаузера от июля 2014 года — за два месяца до получения кредита от ПЧРБ, — в котором тот пишет, что "Марин готова отослать в Reuters заявление" по поводу ситуации в Украине. Получателем письма являлся некий Александр Воробьев, который, как отмечает издание, также сыграл роль при получении денег в российском банке. Именно Воробьев предлагал евродепутату пример заявления по поводу ситуации в Украине, которое должна была сделать Ле Пен. Как отмечает издание, впоследствии Ле Пен не стала отсылать это заявление.

По информации Mediapart, в отношении Шафхаузера финансовая прокуратура Франции с февраля 2016 года начала предварительное расследование после получения информации от подразделения министерства финансов Франции Tracfin, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег. Правоохранительные органы пытаются установить происхождение финансовых средств Шафхаузера. Ранее, в 2014 году, евродепутат публично признал, что получил гонорар от ПЧРБ в €140 тыс. за свои посреднические услуги.

В сентябре 2014 года "Нацфронт" получил €9 млн в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). В марте 2016 года кредит был переуступлен зарегистрированной в Москве фирме "Конти". В настоящее время Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оспаривает эту сделку в суде.