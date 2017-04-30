Во время речи Трампа неизвестный бросил российские флаги (видео)

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) April 30, 2017

В ходе выступления президента США Дональда Трампа неизвестный бросил охапку российских флагов. Соответствующее видео на своей странице в Twitter опубликовал журналист телеканала CNBC Стив Копак.

"Во время речи Трампа кто-то бросил связку российских флагов в воздух прямо перед камерой", - написал он.

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Трамп перед своими сторонниками отчитывался о первых 100 днях своего президентства.

Ранее Трамп по итогам первых 100 дней на посту рассказал о впечатлениях от своей новой жизни в Белом доме. "Я любил свою прошлую жизнь. Столько всего происходило. Сейчас намного больше работы. Я думал, это будет проще", - сказал он.