Трамп: возможен "крупный" конфликт с КНДР

Президент США Дональд Трамп считает возможным "крупный" конфликт с КНДР, однако предпочитает действовать дипломатическим путем. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Существует вероятность, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно", - сказал Трамп.

Тем не менее, Трамп сказал, что хочет мирно разрешить кризис, однако, по его словам, "это очень сложно". "Мы хотели бы решить вещи дипломатическим путем, но это очень трудно", - заявил президент США.

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Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не ищут смены режима в КНДР. Трамп в свою очередь заявлял, что Совбез ООН должен подготовить новые санкции против КНДР.

Противостояние США и КНДР обострилось после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи более жестко, чем его предшественник Барак Обама, не исключив при этом и военного вмешательства.