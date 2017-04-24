Совбез ООН должен подготовить новые санкции против КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет Безопасности ООН должен быть готов ввести новые санкции в отношении Северной Кореи.

Об этом Трамп заявил в понедельник перед встречей с послами стран из Совета ООН, передает Reuters.

"Статус-кво в Северной Корее является также неприемлемым и Совет должен быть готов к введению дополнительных и более жестких санкций в отношении ядерной и ракетной программ КНДР", - сказал Трамп.

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"Это реальная угроза для всего мира, хотим мы говорить об этом или нет. Северная Корея - это большая мировая проблема, и это проблема, которую мы должны, наконец, решить", - добавил он.

Трамп также напомнил, что Совет не принял никаких мер в ответ на недавнюю химическую атаку в Сирии, что является, по его словам, "большим разочарованием".

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала проект заявления США в Совете Безопасности ООН об осуждении последнего ракетного испытания КНДР.