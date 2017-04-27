Конец эпохи: в Британии нашла покупателя деревня, выставленная на продажу за £20 миллионов (фото)

В британском графстве Норт-Йоркшир нашла покупателя деревня Уэст Хэслертон, которую выставили на продажу в 2016 году за стартовую цену 20 миллионов фунтов (около 26 млн долларов). Об этом сообщает ВВС Россия.

Новым владельцем деревни стала британская инвестиционная компания Albanwise, занимающаяся недвижимостью. Сумма, за которую в итоге была продана Уэст Хэслертон, не называется.

На протяжении 150 лет деревней владела одна и та же семья; населенный пункт был выставлен на продажу после того как в 2010 году скончалась последняя владелица, 84-летняя Ив Дануэй. Ее наследники решили избавиться от собственности.

"Ив Доунэй, унаследовавшая деревню в 60-е годы XX века от своего отца, на протяжении долгих лет поддерживала цены для арендаторов жилья на низком уровне, что, по словам местных жителей способствовало процветанию поселка", - сказано в статье.

По информации издания, в деревне - 43 дома, а кроме них - большая усадьба с 21 комнатой, 2116 акров земли и паб.

Когда поселок был выставлен на продажу, его жители назвали это концом эпохи. Ежегодно деревня приносит около 388 тыс. фунтов дохода.