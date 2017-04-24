В Афганистане напали на военную базу США, подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль

На востоке Афганистана, в провинции Хост неизвестные напали на военную базу США. В преступлении подозревают боевиков "Талибана", которые несколько дней назад напали на другую военную базу, пишет Reuters.

Издание отмечает, что нападение совпало с визитом в Кабул министра обороны США Джеймса Маттиса.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Мохаммад Мубарез, нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у входа в лагерь Чепмена. Он отметил, что имеет мало оперативной информации о любых повреждениях или потерях.

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Представитель вооруженных сил США в Афганистане, капитан Уильям Сальвиния подтвердил атаку заминированного автомобиля.

Как сообщал УНИАН ранее, местная власть в Афганистане считает, что в результате нападения талибов на военную базу под Мазари-Шарифом могли погибнуть до 200 человек.

Представители местной администрации рассказали об этом на условиях анонимности, однако один очевидец сказал, что насчитал на месте боя 165 тел погибших. Министерство обороны Афганистана официально не сообщило о том, сколько именно погибло военных, заявив лишь, что погибших и раненых было больше 120.

Нападение произошло в пятницу. Боевики движения Талибан переоделись в форму правительственной армии. Отмечается, что нападение произошло в тот момент, когда солдаты выходили из мечети на территории базы после пятничной молитвы. Боевики также убили солдат, которые находились в столовой.