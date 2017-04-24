Аграмунт не вернулся на свое место в зале заседаний ПАСЕ, его заменил вице-президент

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний после перерыва, а его место занял вице-президент Роджер Гейл. Об этом сообщил собственный корреспондент УНИАН.

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Сам Аграмунт пока не прокомментировал требования подать в отставку.

Как сообщал УНИАН ранее, в Парламентской ассамблее Совета Европы требуют отставки Педро Аграмунта с должности президента ПАСЕ.

После этого ряд депутатов поднялись с места и поддержали заявление аплодисментами. «Надо, чтобы вы проявили политическую ответственность и сложили свои полномочия председателя Ассамблеи, чтобы продемонстрировать, что серьезная ошибка несет за собой серьезные последствия», - подчеркнул депутат Италии Микеле Николетти.