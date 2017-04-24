Берлин поддержал оппонента Ле Пен в президентской гонке во Франции

Канцлер Германии Ангела Меркель пожелала победителю первого тура президентских выборов во Франции Эммануэлю Макрону "всего наилучшего", передает DW.

"Хорошо, что успешным был Эммануэль Макрон со своим сильным курсом относительно сильного Европейского Союза и социально ориентированной рыночной экономики", - написал от имени главы немецкого правительства его пресс-секретарь Штеффен Зайберт в сети Twitter. "Всего наилучшего на следующие две недели", - добавил представитель правительства ФРГ.

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также приветствовал результаты выборов во Франции и выразил надежду, что Макрон, "единственный действительно проевропейский кандидат", станет президентом. Об этом дипломатическое ведомство ФРГ сообщило в соцсети Twitter.

Как сообщал УНИАН, первый тур выборов президента во Франции состоялся в воскресенье, 23 апреля. Согласно обнародованным результатам голосования, центрист, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 23,75% голосов избирателей, лидер праворадикального "Национального фронта" Марин Ле Пен - 21,53%.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 7 мая.