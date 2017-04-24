Выборы во Франции: у Макрона отказали в аккредитации российским пропагандистам

Штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации пропагандистам российских каналов Sputnik и RT. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме Sputnik и RT, в аккредитации отказали и видеоагентству Ruptly. Журналистов RT, пришедших к штабу кандидата, не пропустила внутрь охрана.

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"Редакция Sputnik France направила несколько запросов на аккредитацию в штаб Эммануэля Макрона заблаговременно и согласно всем правилам. Мы не получили ответа от пресс-службы, по прибытию в штаб, нашему корреспонденту было сказано, что нас в списке нет. Однако некоторые журналисты приходили без пресс-карт и, тем не менее, их имена объявлялись по рации и они тут же проходили через охрану", - пожаловалась руководитель Sputnik France Наталья Новикова.

​В преддверии выборов во Франции в команде Макрона обвинили телеканал RT и агентство Sputnik в распространении ложной информации о кандидате. Также в штабе Макрона заявляли о кибератаках на сайт кампании, организованных с территории России.