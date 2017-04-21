Украина в Суде ООН сконцентрирует усилия на юридическом признании России агрессором – Порошенко

Украина в рамках Международного суда ООН в Гааге сконцентрирует усилия, чтобы юридически признать Россию государством-агрессором.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совещания с министром иностранных дел Павлом Климкиным, заместителем главы Администрации президента Константином Елисеевым и заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко выразил уверенность в том, что сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом представить в суде позицию Государства Украина и определить государство-агрессора.

По убеждению президента, это уже создает механизм юридической ответственности не для частных лиц, как хотела РФ, а для государства в целом, которое должно понести ответственность за финансирование терроризма, за нарушение конвенции Организации Объединенных Наций.

«Впервые, и ключевое слово здесь – впервые, был применен механизм Международного суда для де-факто привлечения к ответственности государства-агрессора, государства, которое финансирует терроризм. И именно за нарушение этой конвенции мы поставили вопрос о привлечении к ответственности», - подчеркнул Порошенко.

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«По моему глубокому убеждению, также уникальность этой ситуации в том, что, когда будет принято решение (Международного суда ООН – УНИАН), ему не понадобится никакого дополнительного голосования – ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за неисполнение этого решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, осмелившемуся игнорировать это решение», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения возможности крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Что касается обвинения РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

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Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина подала иск на основании нарушения Россией двух конвенций - Конвенции о предотвращении терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, и требует от РФ прекратить финансирование незаконных вооруженных формирований на Донбассе и возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму.