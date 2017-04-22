"Панамское досье": основателей Mossack Fonseca освобождают под залог

Суд в Панаме решил отпустить под залог в 500 тыс. долларов для каждого основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд, передает Reuters.

Отмечается, что они должны выйти на свободу в субботу. Суд, по словам МакДоналд, пришел к выводу, что обвиняемые не скроются от правосудия, поскольку они сотрудничали со следствием.

Панамские власти обвиняют Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

В заявлении офиса генпрокурора говорится, что обвинения по делу об отмывании денег предъявлены 17 лицам, связанным с бразильским концерном. Имена обвиняемых не называются.

Сразу после обысков в Mossack Fonseca один из ее основателей Рамон Фонсека заявил, что его фирма не связана Odebrecht, но из нее сделали "козла отпущения''. По его словам, это делается для того, чтобы увести следствие от истинных получателей взяток.

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Фонсека утверждает, что в числе взяткополучателей - президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с "панамским досье". Варела якобы сам рассказал Фонсеке, что в 2014 году получил от Odebrecht деньги на избирательную кампанию.

Президент Варела отрицает обвинения, заявляя, что полученные им средства были "политическими пожертвованиями", а не взятками.