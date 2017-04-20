Из автомобиля сопровождения Фийона украли ноутбук и флешку

У кандидата на пост президента Франции от партии "Республиканцев" Франсуа Фийона похитили ноутбук и флешку из салона автомобиля сопровождения.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на The Associated Press.

В полиции сообщили, что воры украли ноутбук из автомобиля, который использовали помощники кандидата в президенты Франции.

Командир полиции Кристоф Форекс заявил в четверг, что два парламентских помощника и личная охрана Фийона ужинали в ресторане быстрого питания, когда кто-то ворвался к ним в автомобиль, который был взят на прокат.

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По данным французского издания Le Parisien, среди похищенных вещей: ноутбук, флешка, которая содержит секретные данные, боеприпасы и полицейские нарукавные повязки.

Источник в команде Фийона сообщил, что ноутбук был заблокирован дистанционно.

"На флешке были только личные фотографии и не было секретных данных", - сказал источник.

Сообщается, что полиция начала расследование кражи, которая произошла еще в ночь на вторник недалеко от аэропорта Лилль на севере Франции.