Во Франции против кандидата в президенты Фийона возбудили уголовное дело

Как уточняет ведомство, в отношении Фийона теперь проводится официальное расследование. Кроме того, адвокат кандидата в президенты утверждает, что Фийону уже предъявлено обвинение, передает Русская служба ВВС.

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Бывший премьер-министр Франсуа Фийон до недавнего времени считался фаворитом президентской гонки, однако на фоне разгоревшегося вокруг него и его семьи скандала откатился на третье место.

Как известно, Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала. Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.