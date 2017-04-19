Охваченный огнем флаг США и кладбище: в КНДР показали видеосимуляцию ракетного удара по Америке - СМИ

В КНДР показали кадры симулированной ракетной атаки по Соединенным Штатам во время последнего выступления по случаю дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на СМИ Пхеньяна.

Видеоматериал о том, как баллистическая ракета средней дальности поражения преодолевает расстояние через Тихий океан на поражает неизвестный город в США.

Читайте такжеПостпред КНДР при ООН: Ядерная война может начаться в любой момент

После имитации атаки на экране появились кадры с охваченным огнем американским флагом, который перекрывают изображением кладбища.

Как сообщал УНИАН ранее, Соединенные Штаты сообщили разведывательным службам Великобритании о возможности нанесения превентивного удара по КНДР.

Как сообщалось, такую информацию передал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер. Согласно заявления Максастера, имеющихся в регионе боевых мощностей США будет достаточно для нейтрализации ядерной программы Северной Кореи. По его словам, Вашингтон готов при необходимости нанести удар по военным объектам КНДР.