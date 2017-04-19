В России из-за аварии сухогруза с 9 украинцами на борту открыли уголовное дело

В России возбуждено уголовное дело по факту крушения в Черном море сухогруза «Герои Арсенала» с украинцами на борту. Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, по факту крушения в акватории Черного моря сухогруза «Герои Арсенала», - говорится в сообщении.

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По данным следствия, 19 апреля 2017 года примерно в 3.30 в Черном море на расстоянии 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива по неизвестной пока причине потерпел крушение и затонул сухогруз «Герои Арсенала». Сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек (9 граждан Украины, 2 гражданина России, 1 гражданин Грузии).

В районе затопления работают спасательные службы. В настоящее время спасены несколько членов экипажа. Следователями проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как известно, в акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала", на борту которого находились 9 украинцев. Всего на борту судна было 12 человек: двое россиян, девять украинцев и один грузин. Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию.