Человечество впервые запустило в космос косяк (видео)
18:05, 18 апреля 2017Мир
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В соцсети можно было увидеть прямую трансляцию процесса.
Пользователи соцсетей могли лицезреть прямую трансляцию процесса / скриншот
Медиа-канал VICE провел эксперимент и запустил в космос косяк с марихуаной. Прямую трансляцию этого процесса вели на странице медиа-группы в Facebook.
На видео видно как прибор с прозрачной колбой, где и находился косяк, покорил открытый космос.
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