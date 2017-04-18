Человечество впервые запустило в космос косяк (видео)

18:05, 18 апреля 2017
Мир
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В соцсети можно было увидеть прямую трансляцию процесса.

Пользователи соцсетей могли лицезреть прямую трансляцию процесса / скриншот

Медиа-канал VICE провел эксперимент и запустил в космос косяк с марихуаной. Прямую трансляцию этого процесса вели на странице медиа-группы в Facebook.

На видео видно как прибор с прозрачной колбой, где и находился косяк, покорил открытый космос.

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Теги: #космос#косяк