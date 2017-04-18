Постпред КНДР при ООН: Ядерная война может начаться в любой момент

Постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали в регионе опасную ситуацию, "при которой ядерная война может начаться в любой момент", передает ТСН.

Также КНДР продолжит испытания ракет, несмотря на усиление напряженности в мире. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль.

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"Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - добавил северокорейский чиновник. Он подчеркнул о возможности начала полномасштабной войны, если США будут настолько "безрассудны, чтобы использовать военные средства" против КНДР.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что «эра стратегического терпения» США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп как верховный главнокомандующий Вооруженными силами США отправил на Корейский полуостров авианесущую корабельную группу во главе с авианосцем ВМС США «Карл Винсон» – как считают, в попытке дать сигнал Северной Корее о ее амбициях развивать ядерное оружие и баллистические ракеты вопреки резолюциям Совета безопасности ООН. В ответ Пхеньян уже угрожал ядерной атакой в ответ на возможную агрессию со стороны США.

В марте Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистические ракеты. Еще один пуск состоялся 5 апреля, накануне визита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Пхеньян и ранее неоднократно нарушал шесть резолюций Совета безопасности ООН, которые требуют положить конец деятельности КНДР в ракетной и ядерной областях. В последние месяцы Пхеньян снова активизировал ракетные испытания.