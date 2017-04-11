Россия знала о подготовке химической атаки в Сирии – AP

В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия заранее знала о применении химического оружия в Сирии на прошлой неделе. Об этом заявил высокопоставленный представитель США, передает Associated Press.

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Чиновник рассказал, что беспилотник, которым управляли россияне, пролетал над больницей, к которой бросились пострадавшие в результате химической атаки. Через несколько часов после пролета беспилотника истребители российского производства начали бомбить больницу. Американские чиновники считают, что это была попытка скрыть использование химического оружия.

Высокопоставленный чиновник заявил, что у США пока нет доказательств причастности России к химической атаки на севере Сирии. Но присутствие дрона над больницей не могло быть совпадением и Россия знала, что будет химическая атака, а жертвы обратятся в больницу.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» было выпущено в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки. Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли 9 гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.