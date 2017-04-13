Доказательств вмешательства России в выборы в США не предоставлено - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доказательств вмешательства России в выборы в США не предоставлено.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сегодня в Москве.

«Что касается прозвучавших здесь утверждений, будто у правительства США есть неопровержимые доказательства того, что мы вмешивались в избирательную кампанию, то еще раз вынужден сказать, что мы ни единого факта, ни даже намека на факты не увидели. Кто их видел, я не знаю, нам никто ничего не показывал, никто ничего не говорил, хотя мы многократно просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений», - сказал Лавров.

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По его словам, Москва заинтересована в тесном сотрудничестве с Вашингтоном по борьбе с преступлениями в киберпространстве.

Он напомнил, что в октябре 2015 года Россия предложила администрации Барака Обамы, учитывая ее обеспокоенность действиями российских хакеров, наладить взаимодействие, провести специальные контакты по линии компетентных ведомств. В частности, предлагалось создать двусторонний механизм, который в режиме реального времени обменивался бы информацией о том, где, кто и как пытается нарушать имеющиеся международно-правовые, национальные нормы России и США.

«Администрация Обамы отказалась от этого предложения, да и попросту никак не отреагировала», - добавил он.