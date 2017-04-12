В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек (фото)
20:53, 12 апреля 2017Мир
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На дороге столкнулись два рейсовых автобуса и микроавтобус.
Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.
Отмечается, что столкнулись два автобуса и микроавтобус. Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы. Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.
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Из-за ДТП в районе образовались пробки.
Ранее на Львовщине автобус столкнулся с авто, в результате чего два человека погибло, 12 были госпитализированы.
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