В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек (фото)

Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что столкнулись два автобуса и микроавтобус. Многочисленные пострадавшие были доставлены в больницы. Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

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Из-за ДТП в районе образовались пробки.

Ранее на Львовщине автобус столкнулся с авто, в результате чего два человека погибло, 12 были госпитализированы.