Авианосец США направляется к берегам КНДР

Ударная группа Военно-морских сил США в ближайшие 24 часа прибудет к Корейскому полуострову. Об этом пишет The Times.

Возглавляет группу атомный авианосец USS Carl Vinson, которого сопровождают крейсер, два эсминца и атомная подводная лодка класса "Лос-Анджелес". Все имеют на вооружении ракеты "Томагавк".

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"Боевые корабли, боевые самолеты и ракеты демонстрируют огневую мощь стоимостью 14 миллиардов долларов, и должны донести предупреждение до Пхеньяна", - говорится в сообщении.

Как известно, Северная Корея 5 апреля провела испытания баллистической ракеты. Запуск состоялся накануне встречи лидеров США и Китая.

США и Китай договорились о сотрудничестве по вопросу ядерной программы КНДР. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не позволит КНДР создать ракеты, способные достичь Америки.