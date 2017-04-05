МИД Украины осудило запуск Северной Кореей баллистической ракеты в сторону Японии

Министерство иностранных дел Украины осуждает очередной запуск Корейской народно-демократической республикой баллистической ракеты.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

"Украина глубоко обеспокоена тем, что 5 апреля 2017 года Корейская народно-демократическая республика (КНДР) произвела очередной запуск баллистической ракеты", - отмечается в заявлении.

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"Украина осуждает систематические нарушения Пхеньяном резолюций Совета безопасности ООН, что может привести к дальнейшему обострению непростой политической ситуации и ситуации по безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом", - отмечают украинские дипломаты.

При этом во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина как непостоянный член Совета безопасности ООН в очередной раз подтверждает свою готовность использовать все возможные рычаги влияния для возвращения КНДР в международное правовое поле.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея провела очередные испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета наземного базирования была запущена в сторону Японии. Она упала в нейтральных водах Японского моря.