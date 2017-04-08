США и Китай договорились о сотрудничестве по вопросу ядерной программы КНДР

На встрече лидеров США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о расширении сотрудничества по вопросу предотвращения ядерной программы КНДР.

Об этом по итогам переговоров делегаций двух стран заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает РБК со ссылкой на Белый дом.

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Тиллерсон сообщил, что лидеры стран «договорились расширять сотрудничество и продолжить работу с международным сообществом, для того, чтобы убедить КНДР мирно решить вопрос и отказаться от программ по созданию запрещенных вооружений».

Кроме того, по словам Тиллерсона, Трампу и Цзиньпину удалось договориться о создании новой системы диалога двух стран. «Комплексный диалог будет контролироваться двумя президентами, и он будет иметь четыре столпа: диалог по вопросам дипломатии и безопасности; экономический диалог; диалог по правовым вопросам и сотрудничеству в сфере кибербезопасности и диалог в социально-культурной сфере», — рассказал Тиллерсон.

Кроме того, итоги встречи двух лидеров прокомментировал министр торговли США Уилбур Росс. Он заявил, что главным достижением переговоров стало принятие сторонами плана об увеличении американского экспорта в Китай. План рассчитан на 100 дней, и по словам Росса, подразумевает сокращение дефицита торгового баланса двух стран.